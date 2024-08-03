РНКБ извинился, что упал

Сутки потребовались банковскому учреждению, чтобы полностью восстановить работу своих сервисов. Официальное сообщение банк опубликовал вчера в 11:57: «Сейчас некоторые сервисы банка могут работать нестабильно», заверив при этом, что техслужба делает все возможное для скорейшего восстановления работы.