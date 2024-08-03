РНКБ извинился, что упал

Сутки потребовались банковскому учреждению, чтобы полностью восстановить работу своих сервисов. Официальное сообщение банк опубликовал вчера в 11:57: «Сейчас некоторые сервисы банка могут работать нестабильно», заверив при этом, что техслужба делает все возможное для скорейшего восстановления работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии