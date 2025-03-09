Рожков о пенальти «Спартака»: «Не было, по моему. Посмотрите, сначала Пруцев хватает меня»

Казанцы выиграли «Спартак» в 20-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1. На 41-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков схватил полузащитника Данила Пруцева за руку в своей штрафной, и футболист «Спартака» упал на газон.