Диверсанты ВСУ расстреляли пятерых бойцов «Призрака»

9 июня на военном полигоне «Урзуф», который находится в 40 километрах от Мариуполя на побережье Азовского моря, завершились масштабные военные учения ВСУ, подразделения СБУ «Альфа» и Национальной гвардии под руководством иностранных инструкторов.