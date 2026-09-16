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Перу: Водитель межпровинциального автобуса компании Allinbus Gold был ранен после того, как...

Перу: Водитель межпровинциального автобуса компании Allinbus Gold был ранен после того, как вооруженные люди открыли огонь по автомобилю, перевозившему несколько пассажиров на Авенида Альфредо Мендиола возле автобусной остановки Plaza Norte в районе Сан-Мартин-де-Поррес, Лима, в вечерние часы 15 сентября.

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