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Ивановские новости

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Билайн запускает акцию «По-настоящему выгодно» со скидками до 23 000 рублей на технику

Билайн запускает акцию «По-настоящему выгодно» со скидками до 23 000 рублей на технику

Акция действует в офисах продаж Билайна и в интернет-магазине. Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты оператора, у которых подключен тариф с абонентской платой.

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