Кустурица рассматривает российских актеров для съемок в своем новом фильме

Режиссер планирует искать будущих исполнителей в театрах Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица планирует съемки нового фильма «Как я не снял «Преступление и наказание», для работы над которым он хочет пригласить российских актеров, передает ТАСС.
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