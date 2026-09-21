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ВСУ несут потери при попытке прорыва окружения из района «Резниковского выступа

ВСУ несут потери при попытке прорыва окружения из района «Резниковского выступа» Противник предпринимает попытки прорвать окружение в Харьковской об.

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