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Культуромания

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Мультфильмы из «Золотой коллекции» «Союзмультфильма» показали в четырех странах

Мультфильмы из «Золотой коллекции» «Союзмультфильма» показали в четырех странах

В год 90-летия киностудии «Союзмультфильм» мультфильмы студии вошли в программы Фестиваля российского кино (Russian Film Festival) в Сербии, Республике Маврикий, Китае и Египте, сообщили в пресс-службе киностудии.

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