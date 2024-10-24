Инновационные технологии высаживания луковиц тюльпанов будут применять в Южном Медведкове

Как сообщила пресс-служба префектуры СВАО, работники районных «Жилищников» стали применять инновационные инструменты, с помощью которогоа рабочий прокалывает землю в цветнике на глубину до 30 см, а затем в лунку сажают луковицу и засыпают землей.