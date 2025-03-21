Европа оценила политику Р. Эрдогана, но сделала это весьма своеобразно В Турции в последние дни стало довольно оживленно.
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Европа оценила политику Р. Эрдогана, но сделала это весьма своеобразно В Турции в последние дни стало довольно оживленно.
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