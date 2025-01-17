"Где противник? Не знаем. Где наши? Не знаем": Алаудинов рассказал правду о Курщине

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что командование ввело его в заблуждение в самом начале наступления противника на Курщину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине
- За сутки до "контрнаступа": "Искандеры" разворотили штаб командования Курским вторжением. Убиты генералы и 2,5 тысячи боевиков
- Эшелоны скорых и пожарных в Сумах. Оцепление СБУ: Склады с ATACMS рванули мгновенно. Северокорейские KN-23 "вскрыли" офицеров НАТО
Свежие комментарии