У США не оказалось средств на дополнительную военную помощь Украине Американский Конгресс утвердил выделение Украине допо.
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У США не оказалось средств на дополнительную военную помощь Украине Американский Конгресс утвердил выделение Украине допо.
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