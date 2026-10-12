Хоменко: ВСУ повредили детсад и храм в Алешкинском округе Херсонской области

Здание детского сада и православный храм получили повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Алешкинский округ Херсонской области.
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