В Забайкалье планируется ввести в оборот более 15 тысяч гектаров залежных земель

В Забайкальском крае планируется ввести в использование более 15 тысяч гектаров заброшенных земель. Об этом сообщили в краевом парламенте со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева.
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