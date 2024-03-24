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В Забайкалье планируется ввести в оборот более 15 тысяч гектаров залежных земель

В Забайкалье планируется ввести в оборот более 15 тысяч гектаров залежных земель

В Забайкальском крае планируется ввести в использование более 15 тысяч гектаров заброшенных земель. Об этом сообщили в краевом парламенте со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева.

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