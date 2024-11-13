Марин Ле Пен осудила запрошенный для нее «жестокий и чрезмерный» приговор

Французский политик Марин Ле Пен назвала «жестоким и чрезмерным» приговор, который для нее запросило обвинение, включая пятилетний запрет на занятие госдолжностей и двухлетнее заключение с электронным браслетом.
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