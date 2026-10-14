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Газета.ру

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В Тюменской области 66-летний мужчина погиб во время охоты по вине родственника

В Тюменской области 66-летний мужчина погиб во время охоты по вине родственника

В Тюменской области во время охоты погиб 66-летний мужчина, сообщает пресс-службу СУ СКР по региону. Несчастный случай произошел 10 октября в лесу у деревни Первомайской Упоровского района.

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