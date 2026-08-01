Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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КСИР использовал модернизированную баллистическую ракету Haj Qasem с новой боевой частью

КСИР использовал модернизированную баллистическую ракету Haj Qasem с новой боевой частью

По данным источника, ракета получила новую фугасно-проникающую маневрирующую боевую часть. Утверждается, что на завершающем участке полета она способна развивать скорость около 18 000 км/ч, что соответствует гиперзвуковым значениям.

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