Долгожданный Exlantix ET наконец сертифицировали для российского рынка

Одна из двух моделей новой марки Exlantix, которую россияне ждут уже два года, получила Одобрение типа транспортного средства — сертификат, позволяющий начать массовые поставки и реализацию машин на территории России.
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