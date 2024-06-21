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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветеран PlayStation Шон Лейден: “На рынке должна остаться одна домашняя платформа...

Ветеран PlayStation Шон Лейден: “На рынке должна остаться одна домашняя платформа...

Ветеран PlayStation Шон Лейден: “На рынке должна остаться одна домашняя платформа, консольная индустрия в тупике”Аудитория консолей не может выйти за рамки 250 миллионов человек и на протяжении многих лет не показывает совершенно никакого роста.

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