Путин поблагодарил главу Вьетнама за радушный прием и гостеприимство

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Переговоры во Вьетнаме были результативными, Москва рассчитывает на продолжение совместной работы, говорится в телеграмме президента Российской Федерации Владимира Путина после визита в Ханой.
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