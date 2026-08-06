В Самарской области проведены мероприяти в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», полицейские и общественники Самарской области провели спортивные занятия с юными жителями региона, направленные на пропаганду здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.