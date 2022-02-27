Как молоды мы были Как мо́лоды мы были Исполнитель Александр Градский Альбом Песни А. Пахмутовой из кинофильма «Моя любовь на третьем курсе» Дата выпуска 1976 год Дата записи 1976 год Язык русский Лейбл Мелодия Автор Александра Пахмутова / Николай Добронравов Композитор «Как мо́лоды мы были» — песня, написанная в 1975 году совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым специально для художественного фильма « Моя любовь на третьем курсе »по пьесе «Лошадь Пржевальского» Михаила Шатрова .