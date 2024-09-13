Стало известно о подаче Wildberries иска к компании Бакальчука

Компания Wildberries подаст в суд на основанную Владиславом Бакальчуком «ВБ Девелопмент» из-за невыполнения обязательств по договорам, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
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