В Западной конференции НХЛ определились все пары плей-офф

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ. Пары первого раунда плей‑офф от Запада выглядят следующим образом: — «Виннипег» — «Сент‑Луис»; — «Даллас» — «Колорадо»; — «Вегас» — «Миннесота»; — «Кингз» — «Эдмонтон».
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