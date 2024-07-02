Мосты в Санкт-Петербурге останутся неразрушенными из-за штормовой погоды

Санкт-Петербург стал свидетелем мощной грозы, которая обрушилась на город вечером первого июля. По словам синоптика Александра Колесова, атмосферный фронт принес сильные дожди, грозы и порывистый ветер со скоростью до 27 метров в секунду.
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