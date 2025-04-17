В районе Косино-Ухтомский по реновации построили два жилых комплекса

На востоке Москвы, в районе Косино-Ухтомский, по программе реновации возвели два жилых комплекса. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, здания располагаются на улице Черное Озеро (дом 7 и дом 8).