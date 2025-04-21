Белорусские ученые рассказали о будущем электромобилей

Цифры и прогнозы на стороне электромобилей По данным агентства Rho Motion, в 2023 году в мире было продано 13,6 млн электрических и гибридных автомобилей — это 15,8 % от общего количества всех продаж, составивших 85,9 млн единиц.
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