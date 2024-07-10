Интрига года. СВО закончится в 2024 году победой РФ? Что за тайный план по Украине Орбан представил Путину, Зеленскому и Си

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Леонид Ла Рошель

Не иксперд, но сейчас любые рассуждения про мир или замирение - не в нашу пользу. Любые договоренности с Западом стоят не дорожке той бумаги., на которой написаны. Любой охотник знает, раненного, недобитого зверя-хищника оставлять опасно, оклемается, продолжит свою охоту на людей. Поэтому, хочешь-не хочешь, а добивать придётся. Западная коалиция нуждается во времени и благоприятных условиях на комплектование, дооснащение, довооружение бандерлохов и "наёмников". Потом опять будет "контрнаступ" назло и вопреки всем договоренностям. Во время перемирия "неподконтрольные и неуправляемые патриоты и нацисты" один хрен продолжат обстрелы нашей территории, дронами и/или системами РСЗО, будут "те же яйца" что сегодня, только в профиль. Поэтому ВВП выдвигает свои, заведомом неприемлемые Западом, условия мира, чтобы создать видимость "диалога и поиска компромисса". "А Васька слушает, да... нет не ест, бьёт укронатофашистов."