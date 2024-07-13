Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр _
    Сначала нужно заняться теми, кто их сюда завозит и выдворять за счет приглашающих.Терпение Бастрыки...
  • Александр Макеев
    Нацисты, конечно, не будут выпускать жителей из Харькова. Ведь эти заложники хорошее прикрытие нацистов-террористов.Зеленский отдал п...
  • ninikooo Митусова
    А 5 млн евро перевести в ВАДА- это кем нужно быть- добреньким, тупым или « зависимым»?!НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

Вытащили немощного старика, полуживого, скорее всего накачанного амфетаминами для придания бодрости и жизнеподобия этому мумифицированному реликту, прислонили его к трибуне и дали микрофон...Чтоб проорался...И он проорался...И как...

Вытащили немощного старика, полуживого, скорее всего накачанного амфетаминами для придания бодрости и жизнеподобия этому мумифицированному реликту, прислонили его к трибуне и дали микрофон...Чтоб проорался...И он проорался...И как...

"НАТО стронг, Раша бэд. ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну какое же убожество, какое падение. И я даже не о моральном падении - тут уже давно всё так упало, что пробило все днища, включая самое глубокое - я о падении качественном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх