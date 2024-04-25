В «Движении первых» отреагировали на задержание экс-главы свердловского отделения организации

Наталью Ермаченко заподозрили в хищении 4,3 миллиона рублей, выделенных на патриотическое воспитаниеВ «Движении первых» прокомментировали задержание экс-главы свердловского отделения организации Натальи Ермаченко.
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