Гербольдт: Дикиджи ближе всего к исполнению пятерного прыжка

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила шансы Владислава Дикиджи приземлить пятерной прыжок. «У Малинина шансов на исполнение пятерного прыжка больше, чем у многих, но, может быть, какая‑то юная звезда обгонит Илью.
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