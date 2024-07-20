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Гербольдт: Дикиджи ближе всего к исполнению пятерного прыжка

Гербольдт: Дикиджи ближе всего к исполнению пятерного прыжка

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила шансы Владислава Дикиджи приземлить пятерной прыжок. «У Малинина шансов на исполнение пятерного прыжка больше, чем у многих, но, может быть, какая‑то юная звезда обгонит Илью.

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