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Мировое обозрение

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В Коломне нашли 2600 серебряных монет XV века — клад могли спрятать во время чумы

В Коломне нашли 2600 серебряных монет XV века — клад могли спрятать во время чумы

Представьте: вы копаете котлован под фундамент, а через месяц ваши имена — в новостях археологии. Именно так произошло с Подмосковной экспедицией Института археологии РАН.

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