Школьники из Бабушкинского справились со всеми заданиями в игре «КиноТайм»

Семиклассники школа №281 в Бабушкинском районе в рамках проекта «Московское кино в школе» поучаствовали в четвёртой по счёту игре «КиноТайм» по фильму «Капитанская дочка» режиссера Владимира Каплуновского.
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