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Трамп: США должны перестать помогать странам на безвозмездной основе

Трамп: США должны перестать помогать странам на безвозмездной основе

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии, заявил, что Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов.

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