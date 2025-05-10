Путин заявил о многолетней дружбе России и Вьетнама

Корни дружбы России и Вьетнама уходят во времена Великой Отечественной войны. Об этом напомнил президент Владимир Путин на встрече с вьетнамским лидером То Ламом, который прибыл в российскую столицу по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.