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Путин заявил о многолетней дружбе России и Вьетнама

Путин заявил о многолетней дружбе России и Вьетнама

Корни дружбы России и Вьетнама уходят во времена Великой Отечественной войны. Об этом напомнил президент Владимир Путин на встрече с вьетнамским лидером То Ламом, который прибыл в российскую столицу по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

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