"Русская весна" показала уничтоженную бронетехнику США, с которой боевики ВСУ пытались провести контрнаступлениеЗа минувшие сутки боевики ВСУ попытались провести крупномасштабное наступление сразу на 5 участках фронта, в том числе и на Запорожском.