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РВ: В Сети опубликованы новые кадры боя на Запорожском фронте

РВ: В Сети опубликованы новые кадры боя на Запорожском фронте

"Русская весна" показала уничтоженную бронетехнику США, с которой боевики ВСУ пытались провести контрнаступлениеЗа минувшие сутки боевики ВСУ попытались провести крупномасштабное наступление сразу на 5 участках фронта, в том числе и на Запорожском.

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