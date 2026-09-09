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Аргументы недели

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Axios: администрация Трампа не стала блокировать санкции Великобритании против израильских поселений

Axios: администрация Трампа не стала блокировать санкции Великобритании против израильских поселений

Администрация Трампа не стала возражать против инициативы Великобритании по введению новых санкций в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и западных дипломатов.

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