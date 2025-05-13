Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава Минздрава США искупался с внуками в водоеме, кишащем бактериями

Глава Минздрава США искупался с внуками в водоеме, кишащем бактериями

Глава американского Минздрава и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший во время прогулки в парке Рок-Крик в Вашингтоне искупался со своими внуками в воде, которая кишит бактериями и опасна для здоровья.

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