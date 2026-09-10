Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС

www.globallookpress.com/Roman Naumov Президент России Владимир Путин 11 сентября прибыл в индийский Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.
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