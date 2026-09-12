Новая вытяжка Xiaomi сама видит дым и регулирует мощность за 0,6 секунды

Mijia Smart Range Hood 3 Max следит за кастрюлями и может сама уменьшить огонь (если работает в связке с плитой Mijia) Xiaomi представила в Китае флагманскую кухонную вытяжку Mijia Smart Range Hood 3 Max.
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