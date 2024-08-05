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Иран пообещал жестко ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Иран пообещал жестко ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает ТАСС.

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