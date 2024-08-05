Иран пообещал жестко ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает ТАСС.
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