Ученые научили роборуку печатать хрящи и ткани прямо на теле пациента

Ученые Центра компетенций НТИ на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) вместе с учеными НИТУ МИСИС разработали модульную насадку на роборуку, которая позволит печатать хрящи и мягкие ткани, в том числе во время операции прямо на пациенте.
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