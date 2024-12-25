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Русская весна

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Ученые научили роборуку печатать хрящи и ткани прямо на теле пациента

Ученые научили роборуку печатать хрящи и ткани прямо на теле пациента

Ученые Центра компетенций НТИ на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) вместе с учеными НИТУ МИСИС разработали модульную насадку на роборуку, которая позволит печатать хрящи и мягкие ткани, в том числе во время операции прямо на пациенте.

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