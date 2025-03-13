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Россиянам предлагают дать приоритет для получения субсидий на жилье

Россиянам предлагают дать приоритет для получения субсидий на жилье

Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает целесообразным при предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за счет бюджетных средств отдавать приоритет российским семьям.

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