Россиянам предлагают дать приоритет для получения субсидий на жилье

Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает целесообразным при предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за счет бюджетных средств отдавать приоритет российским семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии