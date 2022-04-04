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"Вечеринка в самом разгаре?": приморцы приехали на популярный пляж и смутили народ

"Вечеринка в самом разгаре?": приморцы приехали на популярный пляж и смутили народ

Жители Приморья приехали на популярный пляж и смутили других отдыхающих. Многие пользователи тут же принялись обсуждать ситуацию в Telegram — канале pogoda_25_region (12+).

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