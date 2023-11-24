Продюсер Пригожин назвал русофобку Вайкуле "Долбанутой"

Известный музыкальный продюсер публично возмутился словами Лаймы Вайкуле о русских.По мнению Иосифа Пригожина, русские не должны извиняться перед зарубежными артистами ради их концертов, как к тому призывает латвийская певица Лайма Вайкуле.