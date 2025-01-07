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Международный медицинский центр Top Rambam

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Как работать меньше, жить больше и быть более эффективным?

Как работать меньше, жить больше и быть более эффективным?

Как работать меньше, жить больше и быть более эффективным? Вы когда-нибудь ощущали, как время стремительно уходит, превращаясь в беспощадного врага? Чувствуете ли вы, что мир безжалостно ограничивает вас своим постоянным темпом, а в сутках не хватает часов для выполнения всех задач? Нескончаемые списки дел, усталость и неудовлетворенность — вот что часто сопровождает нас в нашем стремлении к успеху.

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