Фиктивные диспансеризации грозят госбюджету РФ потерей до 80 млрд рублей

Новости внутренней и внешней политики в России

Проверки отчетности медучреждений выявили случаи фиктивного проведения диспансеризации по ОМС. В документах указывались осмотры пациентов, которые уже умерли или находились в местах лишения свободы, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.