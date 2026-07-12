Фиктивные диспансеризации грозят госбюджету РФ потерей до 80 млрд рублей

Проверки отчетности медучреждений выявили случаи фиктивного проведения диспансеризации по ОМС. В документах указывались осмотры пациентов, которые уже умерли или находились в местах лишения свободы, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
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