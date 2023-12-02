К Новому году СевТЮЗ ставит четыре премьеры: расписание

Сразу четыре премьеры готовит к Новому году Севастопольский театр юного зрителя. Создавать праздничное настроение будут такие постановки, как «Зима в Простоквашино», «Чудеса под Новый год», «Серебряное копытце» и «Новогодний концерт».
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