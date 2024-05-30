Евгения Старцева покинула московское «Динамо»

«Связующая Евгения Старцева после двух с половиной сезонов в «Динамо» покидает нашу команду в статусе чемпионки России, обладательницы Суперкубка России и двукратной обладательницы Кубка России, бронзового призера чемпионата страны, а также победительницы Кубка столетия отечественного волейбола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии