Руководители Службы единого заказчика приезжали в край для «криминального обогащения»

Начальник отдела региональной прокуратуры Семён Писаренко, комментируя во время брифинга уголовное дело о взятках на десятки миллионов рублей в «Службе единого заказчика», заявил, что некоторые из руководителей учреждения приехали в Забайкалье для «криминального обогащения».