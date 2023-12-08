Руководители Службы единого заказчика приезжали в край для «криминального обогащения»

Начальник отдела региональной прокуратуры Семён Писаренко, комментируя во время брифинга уголовное дело о взятках на десятки миллионов рублей в «Службе единого заказчика», заявил, что некоторые из руководителей учреждения приехали в Забайкалье для «криминального обогащения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии